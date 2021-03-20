Эксперт раскрыл неочевидную опасность просрочек по жилищным кредитам

https://static.news.ru/photo/5db2d654-8ade-11eb-a9f5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не вовремя вносящий платежи по ипотеке заёмщик может лишиться не только своей залоговой квартиры, но ещё и двух миллионов рублей. Такую сумму гражданину придётся выплатить банку как дополнительную компенсацию расходов. Об этом РИА Новости рассказал партнёр коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов.

По словам эксперта, компенсация в размере 0,5–2 млн рублей складывается из штрафов и пени, стоимости судебных издержек и других расходов кредитора, связанных непосредственно с обращением взыскания на залог.

Заёмщик, допустивший просрочку, вначале должен будет компенсировать стоимость реализации заложенной квартиры и судебные издержки и лишь потом уже погасить кредит и выплатить проценты.

То есть, допуская такой сценарий, заёмщик рискует потерять не только саму квартиру, но и остаться с долгами, — отметил Данилов.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году долги россиян только по ипотеке достигли рекордных значений — 9,07 трлн рублей, при этом из них только 71,1 млрд являются просроченными платежами.

Объём просроченной задолженности от общего объёма долга является самым низким показателем с 2009 года. Тем не менее если сравнивать показатели 12-годичной давности, то с тех пор «просрочка» увеличилась больше чем в три раза — с 18,5 миллиарда рублей. Что касается общей задолженности, то она выросла аж в 11 раз.