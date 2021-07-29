Эксперт предупредил об осеннем росте ставок по ипотеке

Осенью средние ипотечные ставки могут вырасти с нынешних 7–9% до 11%. Об этом заявил главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко, слова которого приводит ТАСС.

Эксперт заявил , что до конца осени ставки по ипотеке составят 10–13% для разных типов заёмщиков, и спрос на ипотеку во втором полугодии не будет расти. Однако с учётом высокого спроса в первом полугодии объёмы кредитования по итогам года могут вырасти на 10% — до 4,7 трлн рублей.

По мнению других экспертов, спрос на ипотечные продукты во втором полугодии 2021 года может сократиться на 8–10%. Это будет связано как с недавним повышением ключевой ставки, так и с увеличением ставки по льготной ипотеке, а также с сокращением лимитов на максимальную сумму ипотеки. Сильнее всего это скажется на первичном рынке, и поддержать спрос девелоперы смогут за счёт программ, предусматривающих ипотечную ставку ниже рыночной. Такие программы уже действуют в столичном регионе.

Ранее сообщалось, что средний размер ипотеки в России достиг рекордных показателей. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), статистический чек на покупку недвижимости в кредит вырос в июне на 6,3% по сравнению с маем и достиг отметки в 3,25 млн рублей.

В то же время закрытие льготной программы и повышение ключевой ставки может привести к снижению интереса граждан к ипотечным программам. Однако эксперты не исключают, что государство может задуматься о создании новой льготной программы, если увидит недостаточную пользу от нового варианта ипотечной программы с максимальным лимитом на 3 млн рублей и ставкой 7% годовых.