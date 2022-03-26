Эксперт по налогам предложила отменить НДФЛ для некоторых категорий россиян

В нынешних обстоятельствах пошатнулись все сферы жизни российских граждан, в том числе и экономическая. Ситуация меняется почти каждый час, и невозможно наверняка сказать, какие новые законы или нововведения могут помочь в экономическом плане. Эксперт по налогам и бухгалтерии Валентина Васильева заявила NEWS.ru, что в ответ на повышение одной части налогов хорошим ходом будет снизить или отменить НДФЛ у некоторых категорий населения.

Сейчас уже введены новые послабления для многодетных семей, участников конкурсов НКО и других. Я добавила бы к этой категории ещё тех граждан, заработная плата которых близка к МРОТ. Иначе им просто будет не хватать средств на бытовые нужды из-за растущих цен на продуктовую корзину, — пояснила она.

Кроме того, эксперт считает, что можно отменить налог для граждан, доход которых не превышает 25 тысяч рублей. Хоть эта сумма и выше МРОТ в России, но не намного, с учётом повышения цен и сокращения рабочих мест.

Васильева подчеркнула, что Госдума уже внесла поправки — была отменена уплата НДФЛ с полученных в 2021–2022 годах процентов по вкладам. Это значит, что сумма рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ. На 1 января 2022 года ставка Центробанка была 8,5%. и необлагаемый доход составлял 85 тысяч рублей. Сейчас она повысилась до 20%, то есть необлагаемый доход должен быть 200 тысяч рублей.

На мой взгляд, хорошей идеей будет поднять подоходный налог до 20% и 24% соответственно для доходов физических лиц свыше 12 млн рублей и 24 млн рублей в год, а также вернуться к ставке налога на прибыль на уровне 24% или 30% (при установлении инвестиционного вычета), — отметила эксперт.

Это позволит уменьшить социальный дисбаланс между бедными и богатыми. Хотя текущий кризис и коснётся всех слоёв общества, некоторые от него пострадают явно меньше, а их доходы продолжат расти. Это приведёт к ещё большему разрыву доступности предметов роскоши и обычных благ, подытожила Васильева.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентных доходов по банковским вкладам, полученных в 2021–2022 годах. Документ также содержит изменения в правила налогообложения на период после 2022-го.

Налог был введён в 2021 году, его ставка составляет 13%. Он должен выплачиваться в случае превышения доходов по вкладам необлагаемого порога. Подписанный президентом закон освобождает россиян от НДФЛ с доходов по вкладам, которые подлежали бы уплате в 2022–2023 годах.

Кроме того, Путин подписал закон о повышенном транспортном налоге для владельцев автомобилей стоимостью более 10 млн рублей. Ранее так называемый налог на роскошь распространялся на машины дороже 3 млн рублей. Закон заработает уже с начала 2022 года, то есть будет иметь обратную силу.