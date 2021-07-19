Названа новая угроза для «Северного потока — 2»

США уже не смогут помешать завершению строительства «Северного потока — 2», однако угроза может исходить от изменения энергетического баланса в Евросоюзе. Об этом РИА Новости сообщила доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Романова.

Препятствовать строительству «Северного потока — 2» бесполезно, ведь оно близится к завершению, хотя американцы, конечно, могут это делать. Скорее всего, труба будет эксплуатироваться по своему назначению, — отметила эксперт.

Однако к 2035 году, когда в европейском регионе будут преобладать возобновляемые источники энергии, изменится и энергетический баланс, соответственно, поднимется вопрос по эксплуатации российского газопровода, сообщила Романова.

При этом в Европе трубопровод могут использовать при транспортировке водорода, а для переходного этапа на «зелёную» энергетику российская труба ещё понадобится, считает эксперт.

На сегодняшний день в вопросе «Северного потока — 2» ведущую роль играют интересы бизнеса и Германия не откажется от эксплуатации российского трубопровода, полагает доцент. Несмотря на то что партия «Зелёные» критически относится к этому проекту, большинство поддерживает строительство, а смена власти в ФРГ после выборов ситуацию не изменит.

Ранее СМИ сообщили, что США и Германия договорились по «Северному потоку — 2». Ряд СМИ со ссылкой на осведомлённые источники сообщают, что США и Германия устранили разногласия относительно «Северного потока — 2» и в ближайшее время объявят о сделке.