Эксперт оценил последствия запрета Samsung Pay в России

Корпорация Samsung будет продолжать работу в России и после решения суда о запрете системы Samsung Pay, а стороны в дальнейшем могут договориться о возможности поддержки системы. Об этом NEWS.ru сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Владимирович Ульянов.

Эксперт заявил, что решение суда может повлечь за собой отказ пользователей от использования системы, что будет весьма неприятно.

В то же время стороны могут договориться по-разному: даже если одна сторона доказала, что другая неправа, они <...> могут договориться о варианте сотрудничества для того, чтобы работоспособность всё равно обеспечить, — пояснил Ульянов.

Он предположил, что доля выручки компании от платёжной системы Samsung Pay и доля её пользователей не слишком велики, в отличие от доходов с продажи устройств.

Я не вижу причин резко уходить с российского рынка только из-за отказа от этой платёжной системы, даже если стороны не договорятся и решение будет неблагоприятным, — заключил он.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы запретил функционирование на территории России платёжного сервиса Samsung Pay по иску швейцарской компании «Сквин СА» о нарушении патентных прав. Samsung и её представительство в России могут обжаловать данное решение в течение месяца со дня его принятия.