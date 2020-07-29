Эксперт о ситуации с «Академиком Черским»: это попытка управления рисками

Квартальная отчётность «Газпрома» показала, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» перестало принадлежать компании, будучи переданным в собственность Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ). Директор Института национальной энергетики Александр Фролов связал смену владельца с попыткой избежать санкционного давления.
В беседе с радио Sputnik эксперт
К самому по себе строительству газопровода это имеет лишь косвенное отношение. Скорее, это имеет отношение в целом к работе компании «Газпром» на рынке ЕС, к попыткам управления рисками, связанными с имущественными вопросами, которые могут возникнуть в том случае, если будут наложены санкции, — заключил эксперт.
СТИФ ранее входил в группу «Газпром», однако в последнем списке аффилированных с российским газовым гигантом организаций уже не значился.
Как передавал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала американские ограничительные меры в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» политическим давлением и инструментом нечистоплотной конкуренции.
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