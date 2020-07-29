Эксперт о ситуации с «Академиком Черским»: это попытка управления рисками

https://static.news.ru/photo/43d5f276-d1a1-11ea-b8eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Квартальная отчётность «Газпрома» показала, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» перестало принадлежать компании, будучи переданным в собственность Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ). Директор Института национальной энергетики Александр Фролов связал смену владельца с попыткой избежать санкционного давления.

В беседе с радио Sputnik эксперт напомнил , что против компаний, причастных к строительству «Северного потока — 2» и других морских газопроводов, идущих из России, могут применяться американские санкции. «Газпром» своими манипуляциями с правами собственности на «Академика Черского» пытается «не создавать искушение для американских чиновников», сообщил Фролов.

К самому по себе строительству газопровода это имеет лишь косвенное отношение. Скорее, это имеет отношение в целом к работе компании «Газпром» на рынке ЕС, к попыткам управления рисками, связанными с имущественными вопросами, которые могут возникнуть в том случае, если будут наложены санкции, — заключил эксперт.

СТИФ ранее входил в группу «Газпром», однако в последнем списке аффилированных с российским газовым гигантом организаций уже не значился.

Как передавал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала американские ограничительные меры в отношении «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» политическим давлением и инструментом нечистоплотной конкуренции.