Захарова назвала политическим давлением «газопроводные» санкции США

https://static.news.ru/photo/edbb5dee-c6b1-11ea-935d-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Расширяя санкции на «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», США используют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она назвала это показателем слабости американской системы.

Кроме силовых приёмов эффективно действующих инструментов нет, — приводит её слова ТАСС.

Реакция Захаровой стала ответом на слова госсекретаря США Майка Помпео, который сообщил, что американское внешнеполитическое ведомство включит российские инфраструктурные проекты в санкционный список.

«Турецкий поток» проходит по дну Чёрного моря с территории России до побережья Турции. Далее идёт транзитная сухопутная нитка до границы с сопредельными странами. Пропускная способность газопровода протяженностью 930 километров составляет 31,5 млрд кубометров газа в год. Первая нитка мощностью 15,75 млрд кубометров предназначена для потребителей в Турции, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Уже сейчас газ экспортируется в Грецию, Болгарию и Северную Македонию. После полного завершения строительства топливо также пойдёт в Сербию и Венгрию.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данный момент проект реализован на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Законопроект о расширении санкций против «Северного потока — 2» был внесён на рассмотрение Сената Конгресса ещё 4 июня. Как отмечали в штабе инициаторов документа, документ «уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы». Там заявляли, что он направлен «на блокировку завершения строительства газопровода».

Документ предполагает экономические ограничения в отношении страховщиков судов, которые задействованы в прокладке газопровода. После первого пакета санкций в декабре 2019 года швейцарская Allseas вышла из проекта. «Газпром» перебросил судно-трубоукладчик «Академик Черский» с Тихого океана, в мае оно прибыло к месту работ.

В МИД РФ, в свою очередь, неоднократно утверждали, что газопровод будет достроен и введён в эксплуатацию, несмотря на попытки недоброжелателей сорвать реализацию проекта. По словам главы Минэнерго Александра Новака, с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности проект уже завершён. Все возможные технические средства используются исключительно для физического завершения строительства.