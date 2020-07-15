«Северный поток—2» и «Турецкий поток» включат в санкционный список США

https://static.news.ru/photo/2bba61d0-c6a8-11ea-91ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Газопроводы «Северный поток—2» и «Турецкий поток» включат в санкционный список Госдепартамента США, заявил глава ведомства Майк Помпео. Документ называется «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Госдепартамент обновляет руководство по CAATSA, включая в него «Северный поток — 2» и вторую ветку «Турецкого потока — 2». Эти действия подвергают риску применения санкций инвестиции или другие виды деятельности, связанные с этими российскими энергетическими экспортными трубопроводами, — заявил пояснил дипломат.

Накануне стало известно, что обе нитки газопровода «Северный поток» временно остановят на плановое техобслуживание, которое пройдёт с 14 по 26 июля. График работ согласован с партнёрами оператора проекта Nord Stream AG, передаёт ТАСС.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Евросоюз заинтересован в том, чтобы российский газопровод «Северный поток — 2», идущий по дну Балтийского моря в Германию, был реализован, однако США уже рассматривают новые санкции, призванные затормозить его строительство. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что шансы на то, что новые ограничения будут приняты, велики и вопрос только в том, когда они вступят в силу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из немецкого порта Мукран вышла якорная баржа-трубоукладчик «Фортуна», которая способна достроить газопровод «Северный поток — 2». Её перемещение можно отследить на порталах Marine Traffic и Myshiptracking.