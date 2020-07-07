Способное закончить «Северный поток — 2» судно вышло из порта

https://static.news.ru/photo/f976edc6-c06f-11ea-8c79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Steram 2/Global Look Press

Из немецкого порта Мукран вышла якорная баржа-трубоукладчик «Фортуна», которая способна достроить газопровод «Северный поток — 2». Её перемещение можно отследить на порталах Marine Traffic и Myshiptracking.

Судно направилось на юго-восток.

Порт Мукран, как известно, является логистической базой российского газопровода. Именно там хранятся трубы, необходимые для того, чтобы достроить «Северный поток — 2».

6 июля Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG выдало разрешение на использование новых трубоукладчиков с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм.

Новое решение привело к изменению условий, которые были обозначены в разрешении на производство работ, выданном 30 октября 2019 года. Теперь Nord Stream 2 AG сможет использовать при строительстве трубоукладчики как с якорным позиционированием, так и оборудованные системой динамического позиционирования.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. В настоящее время газопровод построен примерно на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее посол Дании в России Карстен Сендергорд дал интервью NEWS.ru, в котором он оценил состояние двусторонних отношений с Россией, рассказал о перспективах строительства «Северного потока — 2» и о сотрудничестве в Арктике.