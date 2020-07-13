«Северный поток» останавливают на 13 дней

https://static.news.ru/photo/ad745f76-c55b-11ea-93bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Обе нитки газопровода «Северный поток» временно остановят на плановое техобслуживание, которое пройдёт с 14 по 26 июля. График работ согласован с партнёрами оператора проекта Nord Stream AG.

Об этом сообщается на сайте Nord Stream AG. Оператор отмечает, что работы по техническому обслуживанию и эксплуатации газопровода проводятся с соблюдением мер безопасности для ограничения распространения коронавируса.

Две нитки экспортного газопровода, введённого в эксплуатацию в 2011 году, протянуты по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии. Мощность «Северного потока» составляет 55 млрд кубометров газа, при этом «Газпром» в 2019 году отправил на экспорт по газопроводу 58,5 млрд кубометров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз заинтересован в реализации проекта «Северный поток — 2», однако США уже рассматривают новые санкции, призванные затормозить его строительство. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что шансы на то, что новые ограничения будут приняты, велики и вопрос только в том, когда они вступят в силу.