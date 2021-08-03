Эксперт назвал справедливый курс рубля

Рублёвая стоимость нефти марки Brent обновила исторические максимумы впервые с октября 2018 года, превысив уровень 5,8 тысячи рублей за баррель. После она вновь откатилась на уровень порядка 5,5 тысячи рублей. По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, текущий курс рубля при учёте текущей стоимости нефти, уровня инфляции и бюджетных расходов оценивается справедливо. Об этом эксперт рассказал в интервью агентству ПРАЙМ.

По мнению Бабина, в среднесрочной перспективе экономически обоснованный уровень рублёвой стоимости нефти, предположительно, будет повышаться , поскольку для этого есть целый ряд предпосылок. Одна из них — высокий уровень инфляции.

Если котировки Brent останутся около текущих значений — 74–75 долларов, доллар по отношению к рублю будет умеренно повышаться, чтобы рублёвая стоимость Brent соответствовала экономически обоснованному с точки зрения доходов госбюджета и нефтегазовых компаний уровню, — сказал эксперт.

Ранее эксперты предположили, что запрет на экспорт бензина обрушит его цену в России.