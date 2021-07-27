Эксперт назвал способ сэкономить миллиарды рублей на сортировке мусора

Строительство объектов обработки и утилизации твёрдых коммунальных отходов позволило бы сэкономить до 20 млрд рублей бюджетных средств. Об этом «Новым Известиям» сообщил генеральный директор Регионально-отраслевого союза операторов по обращению с отходами (РОСЭКОПРО) Андрей Умников.

При этом, по его словам, можно использовать отечественные комплексы сортировки вместо западных. Такие проекты стоят значительно дешевле, но имеют одинаковые мощности. Например, один такой комплекс будет стоить около 10 млн рублей. Чтобы оснастить ими всю страну, необходимо потратить 12 млрд рублей, то есть возвести 1200 объектов. Кроме того, сами производители готовы снизить стоимость поставок оборудования, если с ними будут заключены долгосрочные контракты, сообщил эксперт.

Однако высокопоставленные чиновники, к сожалению, не слушают никаких предложений и считают такие траты нецелесообразными. В итоге узковедомственный подход не даёт реализовать перспективные проекты, отмечает Умников.

Он добавил, что президент России поставил задачу по выделению из федерального бюджета дополнительных 20 млрд рублей на очистку озёр и рек.

Мы же предлагаем государству те же 20 млрд, но внебюджетных рублей, на строительство объектов обработки и утилизации. Вот вам и экономия бюджетных средств, — сказал глава союза.

Ранее эколог оценил идею ввести штрафы для нарушителей раздельного сбора мусора. Внедрять карательные меры для нарушителей раздельного сбора мусора бесполезно. По мнению эколога, введение штрафов не будет работать до тех пор, пока в обществе не появится культура сортировки отходов.