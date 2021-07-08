Названы самые выгодные способы вложения средств

Россияне должны обратить внимание на облигации федерального займа — государственные ценные бумаги. У них приличная доходность, перекрывающая максимальные ставки банковских вкладов. Этот способ вложения средств можно назвать одним из самых выгодных. Об этом «Народным Новостям» рассказал экономист Никита Масленников.

Кроме того, необходимо заключать договор с финансовыми компаниями и выбирать для вклада подходящий по бюджету пакет.

На первых порах я рекомендую бумаги ведущих компаний как с государственным участием, так и частных корпораций. К крупным российским компаниям необходимо приглядываться и иметь такие бумаги в своём портфеле, — отметил экономист.

Также стоит начинать операции на рынке ценных бумаг при помощи специального консультанта. Самостоятельный выход на рынок может привести к потере средств.

Ранее эксперт назвал главную ошибку начинающих инвесторов. Это вложение большей части капитала в высокорисковые инструменты инвестирования в надежде на удачу или собственную интуицию.