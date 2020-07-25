Эксперт назвал одиннадцать самых надёжных для вкладчиков банков России

https://static.news.ru/photo/cdef81aa-cee7-11ea-b288-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основным критерием при выборе банка для открытия вклада должна быть не предлагаемая им ставка, а устойчивость кредитной организации, рассказал исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.

Эксперт пояснил, что сейчас средние ставки по депозитам снижаются, следуя за ключевой ставкой Центробанка. Поэтому если в банке предлагают ставку по вкладам выше рынка, это повод не открывать там счёт, заявил Иванов.

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, — напомнил эксперт.

Иванов отметил, что финансовые организации, входящие в топ-10, никогда не будут предлагать клиентам повышенные ставки по продуктам, где средняя ставка ниже, но таким инструментом часто пользуются маленькие банки, чтобы привлечь новую клиентуру, передаёт «Прайм».

В первую очередь лучше обращаться в банк, который входит в список системно значимых, сейчас таких банков одиннадцать. Это наиболее устойчивые и крупные финансовые организации, которые совершенно точно не попадут под процедуру санации и у которых не будет отозвана лицензия. Вся эта информация размещена на сайте Банка России, — подчеркнул эксперт.

На данный момент в список системно значимых в России входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк и Росбанк.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады июля упала до рекордно низкого уровня 4,549% с 4,63% в первой декаде. Рассчитываемая регулятором средняя максимальная процентная ставка по вкладам является ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

Эксперт рекомендует также ознакомиться с отзывами клиентов о банках и оценками международных и российских рейтинговых агентств.

Как писал NEWS.ru ранее, совет директоров Центробанка РФ 24 июля принял решение снизить размер ключевой ставки с 4,5% до 4,25% годовых — нового исторического минимума. Руководство регулятора пояснило, что хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. Эксперты отмечают, что уменьшение ставки ЦБ в первую очередь помогает российским банкам и тем, кто несмотря на пандемию COVID-19, готов брать кредиты.