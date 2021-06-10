Эксперт назвал неправдой данные об энергозатратности российских предприятий

https://static.news.ru/photo/bbc8dd2e-ca9e-11eb-94d0-96000091f725_660.jpg Сергей Пикин Фото: Кадр из видео/iz.ru

Промышленность России не всегда превосходит другие крупные страны по энергозатратности. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, он также назвал данные анализа ассоциации «Совет производителей энергии» некорректными.

Это не всегда так. На новых или реконструированных производствах расходование энергии не превышает показатели других государств, — произнёс он.

В качестве примера эксперт привёл российскую алюминиевую компанию РУСАЛ. По его словам, объём потребления электроэнергии там не выше, чем у аналогичного предприятия в Китае, Канаде, Австралии или США. Это связано с тем, что для подобных компаний объём потребления энергии является ключевым конкурентным фактором.

Он добавил, что энергоэффективность начинается с бережливого энергопотребления, и если экономия электроэнергии окупается, с точки зрения продажи товара, то технологическая база модернизируется. По его словам, такие предприятия ставят самое современное оборудование, которое может превосходить зарубежные аналоги.

В противном случае предприятие не смогло бы продавать продукцию и конкурировать с другими компаниями, так что это всё неправда, — заключил Пикин.

При этом специалист признал, что на предприятиях, где показатель энергозатратности не играет серьёзной роли, российская промышленность действительно может превосходить другие государства. Пикин также призвал сравнить цены для конечного потребителя в России и, например, Германии. По его словам, в Европе конечный тариф для граждан многократно выше, чем в России.

Ранее анализ ассоциации «Совет производителей энергии» показал, что промышленность России является одной из самых энергозатратных в мире.