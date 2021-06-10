Российская промышленность оказалась рекордно энергозатратной

Промышленность России оказалась одной из самых энергозатратных в мире. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на анализ ассоциации «Совет производителей энергии».
Как выяснилось, в отечественном машиностроении, металлургии и химии
Также отмечается, что рост цен на продукцию во многих электроемких отраслях ощутимо превосходит их рост в энергетике. Так, продукция алюминиевой и химической промышленности за девять лет подорожала вдвое, при этом цена электроэнергии для промышленных потребителей увеличилась в полтора раза.
Ранее сообщалось, что в январе — мае текущего года экспорт электроэнергии из России увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как уточняется, он составил 8,8 млрд кВт/ч.