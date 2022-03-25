Рынку недвижимости в России дали позитивный прогноз

Вице-президент коммерческого блока GloraX Руслан Сырцов дал «360» позитивный прогноз по ситуации на рынке недвижимости в России. По его мнению, в апреле, после увеличения льготной ставки по ипотеке, рынок начнёт восстанавливаться и до 1 июня цены на недвижимость расти не будут.

Сейчас нужно будет нагнать спрос, который за последние недели был упущен. В апреле — мае застройщики будут сфокусированы на том, чтобы добрать то, что не получили за это время, — объяснил Сырцов.

Он выразил мнение, что поддержка в России будет оказана как застройщикам, так и клиентам. Увеличение до 12 миллионов рублей максимальной суммы кредита поможет жителям крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, где высока стоимость квадратного метра, добавил эксперт.

Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства поддержал предложение повысить ставку по льготной ипотеке с 7% до 12% с 1 апреля и увеличить максимальный размер кредита. По словам российского лидера, требуется также подумать о сохранении ставки по семейной, дальневосточной и сельской программам.

Ранее предложение о повышении ставки по льготной ипотеке на новостройки до 12% внёс вице-премьер России Марат Хуснуллин. До этого она составляла 7%. По его мнению, пришло время изменить существующие параметры.