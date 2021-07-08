Эксперт: дети будут ругаться и краснеть при слове «экономика»

Для качественного преподавания финансовой грамотности детям необходимо вернуться к советским стандартам образования. Если новые правила будут введены по существующим учебникам, то это приведёт к ещё большей безграмотности. Об этом NEWS.ru рассказал экономист Василий Корташов.

По его словам, новые учебники по финансовой грамотности для школ могут писать те же самые люди, что и для институтов и колледжей. Если это произойдёт, то приведёт к массовой финансовой безграмотности и она будет практически закреплена в России.

Если финансовые элементы будут внедряться в школы грубо, скучно, бездушно и без понятия, заставляя просто усваивать текущий материал, то дети будут демотивированы и при словах «экономика» и «финансовая грамотность», они будут ругаться, краснеть, их будет тошнить, — отметил эксперт.

Он добавил, что при неправильном подходе детям будет скучно изучать экономические вопросы. Они могут получить определённые знания, но при этом усвоения материала не будет. К тому же не стоит разделять общество на финансово грамотных и безграмотных, так как опыт в этих вопросах приходит со временем. Лучше всего сочетать финансовую грамотность с элементами экономического просвещения, в частности патриотического воспитания.

Надо понимать, что благополучие напрямую связано с национально-экономическим развитием и подъёмом национального производства, — подытожил Корташов.

Ранее стало известно, что обязательные уроки финансовой грамотности введут в российских школах. Детям объяснят возможности безопасного совершения финансовых операций, как анализировать семейный бюджет и составлять свой план.