Эксперт дал советы, как накопить миллион рублей

Для того чтобы накопить миллион рублей, необходимо грамотно подходить к расходованию личных средств. Главное — правильно планировать семейный бюджет, сообщил «ПолитРоссии» профессор финансов Российской экономической школы Алексей Горяев.

Самый первый и главный совет — грамотное планирование семейного бюджета. Нужно научиться правильно ориентироваться в расходах и пересмотреть определённые статьи расходов. Если есть возможность на чём-то сэкономить, то это необходимо сделать.

Чтобы копить, нужно уметь делать сбережения. Это возможно лишь тогда, когда доходы превышают расходы. Поэтому очень важно чётко просчитывать, сколько и на какие цели вы тратите деньги, — отмечает эксперт.

Второй совет заключается в оптимизации расходов без ущерба для качества жизни. Но при этом лучше не переусердствовать, так как в противном случае при излишней экономии на самом важном можно просто «сорваться» и потратить значительно больше.

Чтобы избежать подобных срывов, необходимо уметь вовремя отключать эмоции и трезво анализировать ситуацию. Лучше всего вообще не смотреть рекламу, чтобы лишний раз не поддаваться рекламным лозунгам.

Третий совет заключается в мотивации. Если человек понимает, для чего он всё это делает, то он будет бережнее относиться к деньгам.

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