https://static.news.ru/photo/bae2d930-2f0b-11ea-b442-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Babanov/Global Look Press

Поставки нефти Белоруссии из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка как минимум на $1,6 миллиарда в год при их стандартном годовом объёме в 24 миллиона тонн.

В случае поставки нефти в Белоруссию из других стран нефть будет стоить на $70-80 дороже, чем из России, так как будет закупаться по полной мировой цене. Плюс транспорт до Белоруссии, — сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в отрасли.

Ранее NEWS.ru писал, что Белоруссия продолжает работу по заключению контрактов на поставку нефти из России по цене, исключающей премию поставщикам. 4 января «Белнефтехим» оформляет документы с неназванной российской компанией на прокачку первой партии сырья на таких условиях. Объёмы ожидающейся к поставке нефти и ранее накопленные ресурсы позволят обеспечить в январе работу без остановки НПЗ Белоруссии.

Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Это связано с тем, что Белоруссия не смогла договориться с российскими компаниями об условиях новых поставок. На этом фоне Минск был вынужден приостановить экспорт нефтепродуктов.