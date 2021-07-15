Украина не хочет терять деньги с транзита российского газа

Украине нет смысла просить компенсации за потери от запусков газопроводов, ведь вопросы решаются между Евросоюзом и Россией. Об этом в интервью Telegrаm-каналу «Радиоточка НСН» сообщил бывший министр экономики Украины Сергей Терёхин.

По словам Терёхина требование от кого-либо компенсаций сама по себе тупиковая идея. К тому же украинское законодательство никак не может распространяться на Турцию или Германию и прочие страны, которые находятся около газопроводов.

Украину заботит то, что в связи с потерей важности главного транзитного пути газа из России в Евросоюз возникают проблемы, связанные с политической безопасностью. Нет факторов сдерживания для идей Кремля по поводу чего-то там на Украине, — отметил экс-министр.

В свою очередь у России есть возможность выбора как и куда отправлять свой газ. В этом случае Украина считает, что её роль как основного «транзитчика» топлива пропадает и возникает угроза безопасности страны со стороны России.

При этом российская сторона ежегодно тратит около $2 млрд на транзит нефти. Для Украины это огромная сумма, которую киевские власти не хотят потерять. Если этот источник дохода исчезнет, то стране придётся искать возможности для компенсации, подытожил Терёхин.

Ранее стало известно, что на Украине захотели компенсацию и за «Турецкий поток». Украина должна начать переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока» и потери «южного» газового транзита.