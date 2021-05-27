Экономить на офисах после пандемии собрались 65% компаний

https://static.news.ru/photo/abcbb1b2-bef0-11eb-9e4a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследование консалтинговой компании Knight Frank показало, что 65% крупных международных компаний хотят сократить свои расходы на офисные пространства. Об этом пишет РБК.

Увеличить свои затраты на офисы планируют лишь 2% компаний. Остальные не собираются вносить изменения в свои расходы.

Отмечается, что отношение к офисному пространству сильно варьируется в зависимости от его расположения. Так, в центральных деловых районах крупных городов 20% компаний нацелены на уменьшение доли занимаемых площадей, 68% оставят её прежней и только 12% увеличат. В пригородных локациях за сокращение выступают 14% арендаторов, а за расширение площадей — 21%.

В опросе приняли участие около 400 международных компаний с общей численностью сотрудников свыше 10 млн человек.

Аналитики считают, что такие изменения являются следствием пандемии коронавируса и опыта удалённой работы. В настоящий момент компании рассматривают офисы как места для встреч и обсуждений.

Ранее жители России рассказали, хотят ли они возвращаться в офис после пандемии коронавируса.