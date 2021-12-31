Экономист заявил об утрате биткоином своих позиций в наступившем году

Заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Константин Ордов завил, что наступивший год станет годом перемен в криптоиндустрии. Появится цифровой юань, а биткоин утратит свои позиции, пишет РИА Новости.

В 2022 году ЦБ РФ обещает перейти к тестированию цифрового рубля. Это важный и перспективный для экономики России проект. В 2022 году мы можем увидеть полноценно функционирующий цифровой юань. Пилотные проекты его тестирования проходят удачно, — пояснил Ордов.

Цифровой юань функционирует на основе технологии блокчейна. Платежи с его использованием проходят при помощи мобильного приложения. Система уже успешно прошла испытания в разных городах КНР, массовое пилотное тестирование пройдёт во время зимней Олимпиады в Пекине в феврале. Платежи цифровыми юанями будут производиться на основе «контролируемой анонимности».

Для небольших переводов потребуется авторизация через номер телефона, для крупных — верификация личности по процедуре KYC.

Что касается криптовалют, то их суммарная стоимость в 2021 году превысила $2 трлн. Лидером по капитализации является BitCoin, затем идут Ethereum, Binance Coin, Polkadot, Tether и Cardano.

В 2022 году нас ожидает смена лидера. Вместо биткоина главной криптовалютой станет эфириум, если опыт перехода к протоколу подтверждения Proof of Stake будет удачным. Это ознаменует новую эпоху криптовалют, когда производительность блокчейна превысит все известные платёжные системы, стоимость платежей станет «копеечной», радикально снизится энергопотребление, что немаловажно для современной климатической повестки, — отметил экономист.

Ранее бывший сотрудник компании SpaceX Сахил Гупта написал в своём блоге, что Илон Маск может быть истинным создателем биткоина. В качестве подтверждения этой теории разработчик привёл свой разговор с представителем главы компании Сэмом Теллером, тогда Гупта спросил об «авторстве» криптовалюты.