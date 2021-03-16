Экономист заявил о полной готовности РФ к возможному отключению от SWIFT

https://static.news.ru/photo/fca1b380-8678-11eb-b422-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/SWIFT

Возможное отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не является серьёзной угрозой для экономики страны. Об этом заявил экономист и сотрудник администрации бывшего президента РФ Бориса Ельцин Михаил Хазин.

SWIFT используется для обмена информацией о платежах. По словам экономиста, угрозы США отключить Россию от этой системы устарели.

Угроза отключения от SWIFT была угрозой до тех пор, пока не было технологий цифровых валют. А сейчас это не страшно даже американским банкам. У вас есть [системы электронных платежей] Apple Pay, Google Pay. Вы можете закрыть все американские банки. Сегодня уже можно без них обойтись. Всё! Это новое время, — цитирует Хазина ФБА «Экономика сегодня».

Он добавил, что Иран справился с таким отключением без особых хлопот. Это не отразилось на политике и экономике страны.

С другой стороны, есть и реальная угроза со стороны США — возможность отключения энергетических объектов в России. Вся система энергетики городов страны находится на американских серверах.

Теоретически США могут вырубить все российские города. Но это только в теории, потому что в ответ на такое может последовать ядерный удар. Поэтому, скорее всего, этого не будет, — резюмировал Хазин.

Хазин работал в администрации бывшего президента России Бориса Ельцина. В 1997 году он представил ему доклад, в котором предупреждал о дефолте 1998 года. Позднее он также предсказал, что мировой финансовый кризис 2008 года будет носить затяжной характер.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что реальные располагаемые доходы российских граждан в 2020 году снизились, однако этот показатель должен стабилизироваться и начать расти в наступившем году. Неблагоприятная динамика во многом обусловлена выросшими ценами на товары, что, в свою очередь, было вызвано пандемией COVID-19, сопутствующими ограничениями и мировым кризисом, считает эксперт. Он отметил, что отдельные товарные категории показали рост стоимости более чем на 11%, писал NEWS.ru.