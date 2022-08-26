Экономист раскритиковал Центробанк за позицию по криптовалюте Экономист Припачкин заявил о готовности россиян к легализации криптовалюты

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Россияне оказались гораздо грамотнее в отношении криптовалюты, чем о них думает Центробанк, который ссылается на неготовность народа к его легализации, рассказал президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в интервью «Радио 1». По словам эксперта, такая позиция приводит к отставанию развития цифровой экономики в России. Эксперт также рассказал, что ожидает рост биткоина в этом году.

На самом деле 80% граждан знают, что такое криптовалюта, многие разбираются детально, что показывает востребованность этого инструментария. До сих пор, к сожалению, криптовалюта находится в серой зоне, — рассказал Припачкин.

Законопроекты, которые могли бы положительно повлиять на развитие криптовалютной индустрии, сняты с рассмотрения в Госдуме, поэтому, считает экономист, в ближайшее время ситуация с легализацией биткоина не изменится.

Припачкин добавил, что биткоин потерял существенную часть своей стоимости из-за мирового финансового кризиса. Несмотря на это он положительно оценивает перспективы криптовалюты.

Я ожидаю рост курса в этом и следующем годах, потому что востребованность в цифровых инструментах в условиях деградации сложившейся финансовой системы однозначно будет, — заключил специалист.

На грядущих муниципальных выборах будет применяться блокчейн-система цепочки блоков с данными. Подобная инициатива позволит Москве назвать себя «лидером цифровой трансформации», подчеркнул президент партнёрства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров. По его словам, безопасность и легитимность выборов должно обеспечить шифрование, а также работа самой блокчейн-системы, не позволяющей изменить результаты голосования и лицевой счет, который обеспечит защиту от мошенничества. Макаров пояснил: система предполагает ведение множества реестров записи одной и той же информации, что позволяет установить попытку проникновения в хранилища и изменения данных.