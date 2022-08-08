Стало известно об эффективности блокчейн-системы учета голосов избирателей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На грядущих муниципальных выборах будет применяться блокчейн-система цепочки блоков с данными, президент некоммерческого партнёрства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров в разговоре с «Царьградом» подчеркнул, что подобная инициатива позволит Москве назвать себя «лидером цифровой трансформации». Он считает, что это позволит продвинуть образ России за рубежом при помощи «мягкой силы».

Вместе эти факторы дают новое качество. Использование нового качества — это право Москвы сказать: «Мы лидеры цифровой трансформации». А раз ты лидер, ты привлекаешь внимание: сделал продукт — значит, можешь сделать его для другого города, для всей страны. Ты продвигаешь с помощью «мягкой силы» правильный образ Москвы и России за рубежом, — рассказал Макаров.

По его словам, безопасность и легитимность выборов должно обеспечить шифрование, а также работа самой блокчейн-системы, не позволяющей изменить результаты голосования и лицевой счет, который обеспечит защиту от мошенничества. Макаров пояснил: блокчейн-система предполагает ведение множества реестров записи одной и той же информации, это позволяет установить попытку проникновения в хранилища и изменения данных.

Ранее Минфин России доработал законопроект «О цифровых валютах», который направлен на регулирование крипторынка, с учетом поправок Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центра национальных проектов Аналитического центра при правительстве. Один из источников отметил, что в закон еще могут внести изменения.