Минфин России доработал законопроект по криптовалютам

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Минфин Росси доработал свой законопроект «О цифровых валютах», который направлен на регулирование крипторынка, с учетом поправок Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центра национальных проектов Аналитического центра при правительстве, об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова федерального чиновника и трёх собеседников, знакомых с обсуждением проекта. Один из источников издания отметил, что в закон еще могут внести изменения.

Вариант законопроекта нельзя считать окончательным, в него еще могут быть внесены изменения. К примеру, 27 мая Минфин еще обсудит свою обновленную инициативу на площадке партии «Единая Россия», где пройдет дискуссия на тему блокчейна и регулирования цифровых финансовых активов. Она призвана найти единообразный подход к проблеме, в том числе с ЦБ, — говорится в статье «Ведомостей».

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ранее заявил, что обращение криптовалют в России нужно регулировать и облагать налогами, а не запрещать. По мнению чиновника, криптовалюта обязательно будет легализована, ЦБ и правительство этим активно занимаются.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин ранее сообщил, что Центробанк РФ не понимает, как работает криптовалюта, и видит угрозу своим интересам. Центральные банки могут ограничить возможность страны принимать и обменивать криптовалюту на национальные деньги, но это только двигает криптовалюту на серый рынок, сказал Припачкин.