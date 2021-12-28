Названы реальные риски для российской экономики

Основными рисками для российской экономики в 2022 году станут угроза военных действий, международные санкции, возможная девальвация рубля и переход инфляции в стагфляцию, заявил в беседе с «ФедералПресс» экономист Пётр Заборцев. Он подчеркнул, что выделенные Всемирным банком риски для экономики РФ можно по большей части отнести и к другим странам.

Наши партнёры просто пишут одно и то же для всех промышленно развитых стран. Спецификой России здесь можно назвать только угрозу международных санкций. Всё остальное можно отнести и к Германии, и к США, и к Китаю. А вот те угрозы, которые реально существуют и касаются именно нашей специфики, по моему мнению, отражены не были. А такие риски есть, — рассказал Заборцев.

Он особо выделил риск превращения инфляции в стагфляцию: по мнению экономиста, стагфляционная спираль может на долгие месяцы и даже годы стать причиной бедности и спада экономики в России. Также он указал на прогнозы специалистов, которые предсказывают девальвацию рубля. Последней Заборцев выделил угрозу военных действий. Экономист отметил, что в долгосрочной перспективе такой риск вряд ли доставит много хлопот, но может стать причиной ряда трудностей для России.

Ранее главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт рассказал о влиянии пандемии коронавируса на российскую экономику. Эксперт считает, что пандемия замедляет деловую активность. Из-за распространения болезни возникают риски введения новых ограничительных мер.