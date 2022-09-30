Экономист спрогнозировал курс евро на ближайшее время Экономист Беляев: курс евро на ближайшее время составит 53-54 рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время в экономике Европы практически отсутствуют положительные моменты, однако говорить о дальнейшем резком снижении курса евро сложно, заявил NEWS.ru экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. Согласно его прогнозу, ожидается дальнейшее плавное понижение курса евро, и на ближайшее время значение составит в районе 53-54 рублей.

Судя по перспективам восстановления и отсутствию положительных моментов в экономике Европы, вполне вероятно плавное понижение и в ближайшее время восстановление курса не может быть хотя бы до прежних значений, которые были еще несколько дней тому назад. Скорее всего курс евро будет колебаться вокруг 53-54 рублей с тенденцией к плавному снижению, а там еще не известно, какие события могут произойти, — считает Беляев.

Курс евро в ходе валютных торгов опустился ниже 52 рублей, свидетельствуют данные на Московской Бирже. Последний раз на этой отметке европейская валюта была в октябре 2014 года.

Ранее Беляев отметил, что экономика Европы сейчас находится в расплющенном состоянии, падение курса евро во многом связано с повреждениями на обоих участках «Северного потока». По его словам, бесполезно сравнивать нынешнюю европейскую экономику с 2014 годом, так как сейчас она совершенно другая по усилиям, устойчивости и перспективам развития.