Экономист рассказал о последствиях падения стоимости нефти

https://static.news.ru/photo/324d41a6-8bf2-11eb-ad47-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение стоимости нефти марки Brent в течение торговой сессии 23 марта может быть связано с продлением режима ограничений в Германии до середины апреля. Такое мнение высказал старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

Он отметил, что «нефть падала к минимумам, показанным в четверг», 18 марта.

Дополнительно негативные новости по вакцине от AstraZeneca могли охладить энтузиазм инвесторов, так как именно эта вакцина из-за своей относительной дешевизны и простоты использования должна стать основной для развивающихся стран, таких как Индия, например, — пояснил эксперт в комментарии NEWS.ru.

При этом, добавил Громадин, в ключевых регионах потребления нефти — Китае и США — статистика показывает возвращение, а по некоторым показателям даже превышение мобильности населения.

В частности, в Соединённых Штатах спрос на бензин на прошлой неделе был выше аналогичного периода до пандемии, а пассажиропоток в США превысил 1,5 млн человек в день. Это, по словам аналитика, подтверждает недавние высказывания представителей американских авиакомпаний о более быстром восстановлении, чем ожидалось.

Что касается Китая, то там бронирование авиабилетов на предстоящие праздники на 30% выше 2019 года. Поэтому, подчеркнул Громадин, «можно отметить, что хоть восстановление после эпидемии и неравномерное, но при успешной динамике вакцинации населения спрос на нефть восстанавливается быстро».

Наблюдавшееся резкое падение котировок, добавил эксперт, скорее играет на руку дальнейшему росту цен на нефть, так как обосновывает осторожную политику по росту добычи ОПЕК+. Американских нефтяников ситуация заставит повременить с увеличением буровой активности, уверен аналитик.

В ближайшее время нефть марки Brent может вернуться к $70 на фоне отсутствия новых негативных новостей из Европы, считает экономист.

Как писал NEWS.ru, 18 марта мировые цены на нефть опустились ниже $63 за баррель. Падение составило 8%. Цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 7,44%, до $62,97. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI снижалась на 7,52%, до $59,74 за баррель.