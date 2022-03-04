Экономист предсказал стресс в Европе из-за отсутствия российского газа

Европа и так находится в «шоковом режиме», а отказ от российского газа создаст стрессовую обстановку для европейской экономики, промышленности и потребителей в коммунальной сфере, считает экономист Станислав Митрахович. В связи с этим он предсказал рост цен на «коммуналку» в Европе, пишет «Москва 24».

Я думаю, что в сценарии, когда Европа отказывается от российского газа здесь и сейчас в шоковом режиме, она создаёт слишком большой стресс для себя, своей экономики, промышленности, своих потребителей в коммунальной сфере, потому что и так уже в Европе до торгового эмбарго росли цены на «коммуналку» на десятки процентов во многих странах с начала года, дальше будет дальнейший рост, — подчеркнул Митрахович.

По его мнению, цены вырастут ещё выше, если Европа и дальше будет вводить торговые ограничения против России. Митрахович считает, что в таком случае европейцам придётся «пожертвовать» своей промышленностью, чтобы обеспечить регион достаточным количеством энергоресурсов.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не исключает остановку импорта российских энергоносителей на фоне конфликта на Украине. По его словам, Союз будет рассматривать все варианты.