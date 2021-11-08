Экономист оценил перспективы отмены госпошлины на ввоз мяса

Отмена госпошлины на ввоз в Россию замороженной говядины и свинины лишит бюджет нескольких десятков миллионов рублей, но это несущественная сумма. Так Минсельхоз намеревается предотвратить импорт инфляции из-за границы, рассказал изданию Lenta.ru экономист, ведущий научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Колганов.

При ввозе говядины и свинины пошлина будет добавлять к их стоимости значительную часть цены и тем самым будет усиливать рост цен. Я не могу отвечать за правительство, я не знаю, как они посмотрят на это предложение, но в принципе, если у нас не хватает внутренних ресурсов на то, чтобы удовлетворить спрос, то было бы логично отказаться от пошлин, для того чтобы поддержать уровень цен на сравнительно невысоком уровне, — считает он.

Ранее Минсельхоз предложил обнулить пошлину на импорт мяса для сдерживания цен. Это, считает ведомство, позволит защитить внутренний рынок от высокой инфляции. Предложения направлены на рассмотрение в Минэкономразвития.

На прошлой неделе Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО) сообщила, что мировые цены на продовольствие достигли пиковых значений июля 2011 года. В октябре рост стоимости составил 3%.