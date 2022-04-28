Экономист оценил масштаб индексации всех выплат Экономист Михеев: индексация всех выплат коснётся 50 млн россиян

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Индексация коснётся 50 млн россиян, если проиндексируют и пенсии, и соцвыплаты, и МРОТ, и прожиточный минимум, сообщил кандидат экономических наук Александр Михеев ФБА «Экономика сегодня». Такая помощь необходима гражданам страны для борьбы с последствиями западных санкций, отметил он.

Попытки коллективного Запада пошатнуть экономику РФ не прошли бесследно — сейчас мы наблюдаем резкий рост цен на продовольственные товары и услуги, который безусловно бьёт по благосостоянию россиян. Есть ряд задач, которые необходимо решать уже сегодня: это активное развитие программы импортозамещения, сохранение рабочих мест и защита граждан, — сказал Михеев.

Ранее о намерении увеличить минимальный размер оплаты труда на 9% рассказал высокопоставленный источник в Госдуме. Он добавил, что такой же уровень индексации предусмотрен и для прожиточного минимума. Информацию о том, что увеличение МРОТ и ПМ рассматривается в диапазоне 9–10%, подтвердил изданию федеральный чиновник, принимающий участие в обсуждении.

Ведущий научный сотрудник РАНХиГС Елена Гришина считает, что 9-процентной индексации может быть недостаточно. По её мнению, с учётом роста цен нужно закладывать повторную индексацию. Гришина считает, что неким оптимальным размером прожиточного минимума будет увеличение показателя в два раза.