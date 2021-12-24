Экономист оценил конкурентоспособность украинской газотранспортной системы

Украинская газотранспортная система (ГТС) проигрывает «Северному потоку — 2» в уровне технологий, заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович ФБА «Экономика сегодня». Но при этом она рассчитана на транзит почти 200 млрд кубометров газа в год, в то время как российский газопровод только на 55 млрд.

Не надо забывать и про заинтересованность поставщика — Россия сделала ставку на «Северный поток — 2», и это право «Газпрома». Есть и разница в уровне технологий: здесь «Северный поток — 2» на десятки лет впереди «украинской альтернативы». Трубы новее, усталости металла нет, поэтому чисто теоретически конкуренция существует, но Украина её проигрывает, — сказал Митрахович.

Эксперт добавил, что важны критерии для сравнения. По его словам, названные системы похожи тем, что обе предназначены для транспортировки российского газа с востока на запад. Митрахович также отметил, что транзит в Германию через Украину обходится значительно дороже.

Ранее «Газпром» прекратил поставки газа в Германию через Польшу. Заморозка транзита связана с рекордно высокими ценами на биржах в Европе — они за несколько последних дней вышли за рамки двух тысяч долларов за тысячу кубометров голубого топлива.