«Газпром» прекратил поставки газа в Германию через Польшу

Бронирование мощностей газопровода Ямал — Европа, который проходит в том числе и по территории Польши, на прошедшей дополнительной сессии аукциона закончилось безрезультатно. Как и во время основной сессии торгов, «Газпром» отказался от участия, сообщило РИА Новости со ссылкой на GSA Platform.

Поставки газа в Германию из России по данному маршруту не осуществляются уже третий день подряд. Заморозка транзита связана с рекордно высокими ценами на биржах в Европе — они за несколько последних дней вышли за рамки двух тысяч долларов за тысячу кубометров голубого топлива.

«Газпром» до середины прошлой недели ежедневно осуществлял бронирование в размере 31,4 миллиона кубометров из доступных 89,1 миллиона. 17 декабря стало известно о сокращении прокачки до 27 миллионов, 18 декабря — до 5,2 миллиона кубометров, а в воскресенье, 19 декабря, её размер упал до 4,2 миллиона. В последний день поставок, 20 декабря, транзит составил 3,8 миллиона кубометров.

Незадолго до этого «Газпром» не стал бронировать на декабрь мощности газопровода Ямал — Европа. Их в компании было решено использовать только на основе ежедневного бронирования. В офисе самого поставщика топлива указали, что исполняют контракты в полном объёме.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ в Европе впервые в истории превысила $2000 за тысячу кубометров. Причиной этому эксперты назвали и прекращение поставок газа по газопроводу Ямал — Европа в Германию.