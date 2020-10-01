Экономист объяснил снижение интереса российских предпринимателей к офшорам

https://static.news.ru/photo/be863bda-03eb-11eb-a640-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доцент кафедры экономического развития РАНХиГС Павел Грибов объяснил, чем вызвано сокращение объёма вывода денег в офшоры. По данным Банка России, количество сомнительных операций в этой категории сократилось в первом полугодии 2020 года в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По словам экономиста, на это повлияло несколько факторов. И главные из них пандемия, «нестабильность внешней среды и американские выборы» и меры, принятые правительством в качестве противодействия таким «серым» схемам.

Скорее всего, наши игроки не адаптировались к новым условиям и для этого у них нет подходящих схем. Вывод российских средств за границу продолжится, но уже то, что масштаб этих операций сократился, демонстрирует серьёзный эффект от принимаемых правительством РФ решений. В любом случае, работать в офшорной области в России стало гораздо сложнее, — приводит «Экономика сегодня» слова Грибова.

При этом эксперт считает, что популярность иностранных юрисдикций у российского бизнеса сохранится, поэтому РФ придётся пройти немалый путь, чтобы создать механизм доверия к отечественной финансовой системе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин РФ поручил Министерству финансов до 20 октября 2020 года дополнительно проработать вопрос о списке доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 15%.