Экономист объяснил санкции против «Атомфлота» Экономист Караваев назвал деление мира на блоки целью майских антироссийских санкций

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Майские антироссийские санкции, включившие объекты Северного морского пути и госкомпанию «Атомфлот», в очередной раз показали стремление США разделить мир на блоки, считает научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев. Комментируя ситуацию журналу «Компания», он пояснил, что это заставит Россию и Китай искать новые логистические маршруты.

Взаимное давление, хотя преимущественно со стороны Запада, заставляет КНР и РФ создавать новую архитектуру в логистике, финансах, промышленной кооперации, — уточнил экономист.

По словам эксперта, до обеспечения круглогодичной навигации по Севморпути пройдет еще много времени. Караваев подчеркнул, что обходные маршруты на данный момент только частично дублируют основной путь китайской логистики через Индийский океан. При этом экономист выразил уверенность, что России удастся противостоять санкциям благодаря большому рынку и сотрудничеству с компаниями, занимающимися морскими перевозками, из других стран.

Генеральный директор Infranews Алексей Безбородов выразил мнение, что санкции против «Атомфлота» — это пробные ограничения, направленные на Росатом. По его словам, таким способом США тестируют, сможет ли Россия разорвать урановые соглашения и соглашения на переработку ядерных отходов.

Профессор кафедры корпоративного управления и инновации РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Полтарыхин ранее назвал ограничения в области новых и передовых технологий, инновационного оборудования, микроэлектроники самыми эффективными санкциями против России. По его словам, они сказываются на стратегическом потенциале развития страны.