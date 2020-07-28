Экономист нашёл противоречия в решении Минфина об изъятии денег у населения

https://static.news.ru/photo/b3d468b4-d16f-11ea-9214-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские чиновники, прикрываясь заботой о народе, хотят залезть в сбережения людей. Однако всё это представлено как обычная «техническая поправка», считает экономический обозреватель Юрий Пронько. Речь идёт о праве государства изымать средства граждан, происхождение которых люди не смогут объяснить.

Инициатива Минфина РФ может коснуться каждого, передаёт «Царьград». По мнению аналитика, ведомство настаивает на техническом характере документа, так как средства коррупционеров и так конфискуются в пользу государства.

Однако юристы обращают внимание, что до сих пор остаётся неясным, кто будет осуществлять проверки в отношении законности получения денежных средств и какова будет минимальная сумма, подпадающая под подозрение контролёров. <...> Фактически в России отменяются институт собственности и презумпция невиновности. Если законопроект Минфина станет реальностью, то каждому из нас придётся доказывать правомерность наличия недвижимого и движимого имущества, банковских счетов и крупных денежных покупок, — пояснил Пронько.

Новые поправки в закон позволят конфисковать деньги у коррупционеров, которые после планируется передавать в ПФР. Сейчас у взяточников нельзя забирать вклады и наличность.

Законопроекты о конфискации денег, законность происхождения которых невозможно доказать, касаются чиновников, которые должны декларировать своё имущество. Конфискация станет возможной в том случае, если сумма «недоказанных» денег будет превышать общий доход чиновников за отчётный период и предшествующие ему два года.

Новый закон коснётся госслужащих федерального и регионального уровней, муниципальных служащих и тех лиц, которые обязаны по закону декларировать своё имущество и доходы близких родственников: супругов и несовершеннолетних детей.

Конфисковать деньги будет возможно только после проверки законности доходов и только по решению суда. Надо будет также определить, куда следует зачислять конфискованные средства, а для этого нужны изменения в Бюджетном кодексе.

На данный момент конфисковать у коррупционеров можно только машины, яхты и ценные бумаги. Наличные и деньги в банках не подпадают под действие закона, так же как драгоценности и активы в иностранных трастах.

В ноябре прошлого года судом была признана законной конфискация имущества дальних родственников и знакомых коррупционеров. Все средства, конфискованные в рамках коррупционных дел, зачисляются в ПФР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пенсионный фонд России будет пополняться конфискованными средствами, законность получения которых будет невозможно доказать. Соответствующие поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы готовит Минфин.