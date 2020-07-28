Минюст разъяснил механизм конфискации денег у коррупционеров в пользу ПФР

https://static.news.ru/photo/bc0a7dee-d114-11ea-a286-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Новые поправки в закон позволят конфисковать деньги у коррупционеров, которые после планируется передавать в Пенсфонд. Сейчас у взяточников нельзя забирать вклады и наличность.

Законопроекты о конфискации денег, законность происхождения которых невозможно доказать, касаются чиновников, которые должны по закону декларировать своё имущество. Конфискация станет возможной в том случае, если сумма «недоказанных» денег будет превышать общий доход чиновников за отчётный период и предшествующие ему два года, пишет РБК.

Новый закон коснётся госслужащих федерального и регионального уровней, муниципальных служащих и тех лиц, которые обязаны по закону декларировать своё имущество и доходы близких родственников — супругов и несовершеннолетних детей.

Конфисковать деньги будет возможно только после проверки законности доходов и только по решению суда. Надо будет также определить, куда следует зачислять конфискованные средства, а для этого нужны изменения в Бюджетном кодексе.

На данный момент конфисковать у коррупционеров можно только машины, яхты и ценные бумаги. Наличные и деньги в банках не попадают под действие закона, так же как драгоценности и активы в иностранных трастах.

В ноябре прошлого года судом была признана законной конфискация имущества дальних родственников и знакомых коррупционеров. Все средства, конфискованные в рамках коррупционных дел, зачисляются в ПФР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пенсионный фонд России будет пополняться конфискованными средствами, законность получения которых будет невозможно доказать. Соответствующие поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы готовит Минфин.