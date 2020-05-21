Экономист назвал бесполезной идею властей о досрочном выходе на пенсию

https://static.news.ru/photo/bec6d700-e89c-11e9-9cc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gynzanov/Global Look Press

Властям нет необходимости отправлять людей на пенсию раньше времени, поскольку смысла в этой инициативе практически нет. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Как я понимаю, суть данной инициативы — борьба с безработицей и снижение давления на рынок труда. Как говорится, лучше уж пенсию платить, чем пособие. Но сегодня в России серьёзной безработицы нет, — подчеркнул он в интервью «Репортёру64».

По его словам, до начала кризиса было 700 тысяч безработных. Согласно последним данным, их число увеличилось до 1,5 миллиона. Однако, как считает эксперт, многие потерявшие работу трудились без договора, и это меняет реальные цифры безработицы.

Не было договора — не было работы, и значит, нет безработицы, так что статистическая картина почти не поменялась. А коль нет прироста безработицы, то нет необходимости и в мерах борьбы с нею, — пояснил он

Зубец высказал мнение, что это предложение так и не будет реализовано.

Как ранее писал NEWS.ru, предложение Минэкономразвития касается тех граждан, которые потеряли работу за три года до выхода на пенсию. При этом обязательным условием является наличие страхового стажа, составляющего 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.