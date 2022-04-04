Экономист назвал альтернативу газу для Германии

Альтернатива газу для Германии — это уголь и возобновляемая генерация энергии, заявил замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». Также ФРГ необходимо повышать энергоэффективность, считает он.

Немцам нужно переключаться на уголь, возобновляемую генерацию и повышать энергоэффективность и энергосбережение. Такие решения в ближайшие два-три года дадут в ФРГ больше эффекта, чем поиск СПГ (сжиженный природный газ. — NEWS.ru) на мировом рынке, — сказал Белогорьев.

Он добавил, что немецкие СПГ-проекты изначально были политическими, но стали ключевой частью газовой стратегии страны. Терминалы в Вильгельмсхафене, по его мнению, — разумные инвестиции, потому что рынок СПГ ждёт дефицит до конца 2024 года, а с 2025 года сырья станет много.

Ранее Германия активировала режим раннего предупреждения ЧС для подготовки к возможному прекращению поставок российского газа, сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. По его словам, в случае развития подобного сценария в министерстве создадут кризисный штаб.

При этом власти Литвы первыми в Евросоюзе полностью отказались от российского газа. Министр энергетики страны Дайнюс Крейвис назвал это результатом последовательной энергетической политики государства и своевременных инфраструктурных решений.