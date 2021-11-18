Инвестиции России в страны бывшего СССР достигли $37 млрд

Объём иностранных инвестиций России в государства постсоветского пространства, за исключением Прибалтики, в три раза выше официальных цифр, приведённых Центробанком, следует из исследования Евразийского банка развития (ЕАБР), которое приводит РБК. Такая разница обусловлена тем, что большая часть транснациональных компаний РФ часто осуществляют прямые иностранные инвестиции с помощью офшоров.

По данным аналитиков, в 2020 году объём накопленных взаимных прямых инвестиций в 12 странах бывшего СССР достиг почти $46 млрд. $37 млрд от этой суммы приходится на вложения из России. При этом официальная статистика Банка России говорит лишь о $12,9 млрд.

Большинство российских транснациональных компаний (ТНК), в том числе находящихся под контролем государства, часто используют офшоры и другие «перевалочные базы» для своих ПИИ. В результате масштабы накопленных российских ПИИ не учитываются полностью в официальной статистике, — говорится в исследовании.

Отмечается, что Россия инвестирует в страны больше, чем получает от них. Так, с 2016 по 2019 год объём вложений в страны СНГ вырос в 1,3 раза. Наибольший рост показал Узбекистан — вложения в страну увеличились в 2,1 раза.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Россия планирует инвестировать в экономику Армении $1 млрд. Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач оценил уровень совместно накопленных инвестиций из РФ в Армению в 2020 году более чем в $2,2 млрд.