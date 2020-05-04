Дворкович: нефть может подорожать до $30-40 к концу года

https://static.news.ru/photo/3cd251c0-8e1e-11ea-80f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Guenter Fischer/Global Look Press

Бывший заместитель председателя правительства и руководитель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович дал прогноз о росте цен на нефть. По его словам, они могут вернуться к интервалу $30-40 к концу 2020 года.

При этом он не верит в быстрое возвращение к $40 за баррель, передаёт РБК.

Пока будем надеяться, что цены будут оставаться хотя бы между 20 и 30 долларами, хотя в некоторые дни могут быть падения, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что новой сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи пока недостаточно для стабилизации рынка: необходимы реальные действия.

Параллельный эффект действий по снижению добычи и стабилизации спроса окажет положительный эффект на нефтяные рынки, и постепенно цены будут возвращаться в нормальный интервал, — добавил Дворкович.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на нефть продолжают снижаться на фоне информации, что Соединённые Штаты пригрозили Китаю повышением пошлин в качестве одной из мер привлечения к ответственности за сокрытие информации о коронавирусе.