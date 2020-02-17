https://static.news.ru/photo/d841cb54-51dd-11ea-8666-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/GlobalLookPress

Должникам могут перестать отключать услуги ЖКХ за долги, ради тех, кто добросовестно платит по счетам. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс рассмотрит Госдума. Об этом сообщила газета «Известия».

Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, всё приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями, — процитировали депутата Алексея Куринного в газете.

Поправки затронут статью 157 ЖК РФ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россияне, отказавшиеся от бумажных квитанций, смогут получить скидку при оплате услуг ЖКХ. Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то это позволяет экономить на бумаге, печати и почтовых расходах.