Доллар впервые с марта упал ниже 70 рублей

https://static.news.ru/photo/31692606-8b68-44ec-963c-b3a22fd50c0a_660.jpg Фото: Global Look Press/Christian Ohde/face to face

Рубль укрепился к доллару. Впервые с 6 марта на открытии торгов МосБиржи курс американской валюты опустился ниже 70 рублей.

По состоянию на 10:02 мск на минимуме доллар опускался до 69,74 рубля. Курс евро опустился на 25 копеек и составил 77 рублей 67 копеек. Нефть марки Brent с поставками в августе дорожает на 0,13% — до 37,89 доллара за баррель, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что российская валюта показала в мае укрепление к доллару и евро на 6,1% и 4,5% соответственно. По данным Московской Биржи, рубль растёт уже второй месяц, тем самым восполняя потери, которые произошли в марте 2020 года на фоне пандемии коронавирусной инфекции.