Доллар уже не тот: как скоро США распилят «сук, на котором сидят»

Курс доллара снизился на торгах в пятницу, 15 октября, а начало торгов в понедельник не ознаменовалось коррекцией. Может быть уже стартовала ожидаемая кризисная тенденция для американской валюты? На фоне инфляционного перегрева экономики США, во всём мире внимательно следят за ситуацией с госдолгом этой страны. На проблему обратил внимания и президент России Владимир Путин, рассуждая о судьбе доллара в качестве мировой резервной валюты. Разговоры о возможном крахе долларовой системы ведутся давно, а доллар, как говорится, и ныне там. Стоит ли ждать падения «американца»? Тем более что на этом суку сидят не только США.

Кто «пилит сук»

Президент России отметил, что доллар может потерять позиции как мировая валюта. Он объяснил потерю долларом своего положения наращиванием американского госдолга. Это подгоняет инфляцию ещё сильнее. Если Америка продолжат политику с наращиванием госдолга, то «и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару».

Он [доллар] подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. И объём расчётов в долларах сокращается, и объём личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается, — констатировал Путин в интервью американскому телеканалу CNBC.

Александр Авилов/АГН «Москва»

Интересно, что в самих Соединенных Штатах придерживаются прямо противоположного мнения. Так, в американском Минфине считают, что если не продолжать поднимать планку госдолга, всему придёт конец — и доллару как резервной валюте, и бумагам Минфина как «самому надёжному в мире активу». И вообще мир столкнётся с новым финансовым кризисом — мало не покажется никому.

Про санкции, правда, в американском министерстве ничего не говорят, а ведь они тоже играют против американской валюты. Вот и Путин назвал «большой ошибкой, использование доллара в качестве санкционного инструмента. Что делает в ответ Россия? У нее не остаётся выбора, как переходить к расчётам в других валютах. Остальные страны тоже начинают тревожиться (а вдруг и их не минет сия участь) и начинают потихоньку отказываться от доллара: сокращать долларовые резервы, меньше пользоваться американской валютой. Причём, по словам Путина, этим занимаются даже ближайшие союзники и партнёры США.

Фактически речь идёт о том, что Соединённые Штаты, как выразился российский лидер, «пилят сук, на котором сидят», подрывая конкурентное преимущество доллара как универсальной резервной валюты в угоду «сиюминутной политической конъюнктуре».

Долгосрочные перспективы

Лавры первенства по расчётам между странами и людьми, всё ещё принадлежит доллару. Однако, как говорит финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин, из-за систематического количественного смягчения и политики ФРС доллар действительно может потерять свои позиции. Вся проблема в росте инфляции и, как следствие, в возрастающих издержках бизнеса, государств и частных лиц, хранящих свои сбережения в долларах.

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Важно понять всего одну вещь. На состояние доллара и на его позиции влияет только стабильность курса. Расчёты в валюте, которая систематически обесценивается, конечно, никого не интересует, — объяснил Звёздин NEWS.ru.

Если правительство Байдена никак не будет бороться с растущей инфляцией, тренд на отказ от доллара в качестве резервной валюты и средства платежа сохранится. Другое дело, что эти процессы могут занять десятки лет.

Нынешнее руководство США было слишком занято борьбой с неравенствами и спекуляцией на этой теме, нежели выстраиванием экономической политики страны во время выборов. Сейчас США пожинают плоды этой работы, указывает эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Снижение доллара в мировых резервах с 60,5% в 2019 году до 59% в 2020 году— это нормальная история, в этом нет ничего критичного, поскольку основательно укрепляются экономики Индии и Китая как одни из ведущих мировых экономик, несмотря на все их проблемы, — сказал эксперт NEWS.ru.

Но до того, как доллар действительно утратит статус главной мировой валюты, пройдёт очень много времени, к тому же в таком случае миру потребуется другая эталонная конвертируемая валюта, даже несмотря на все возможности нынешней цифровой экономики.

Театр дефолта

По мнению Переславского, доллар не перестанет быть доминирующей валютой даже в том случае, если власти США действительно допустят дефолт, который пока что отсрочили до декабря. Другой вопрос, что доверие к нему будет подорвано если не навсегда, то на десятилетия вперёд, так как кредитный рейтинг выправить будет очень сложно, особенно с таким объёмом госдолга. А это, на минуточку, $28,9 трлн.

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А вот финансист и инвестор Ян Марчинский в подобный исход вообще не верит. Ситуация в Америке уже прекрасна тем, что США сами контролируют то, сколько долларов надо напечатать, чтобы «продержаться на плаву».

Ситуация с долгом — это просто прекрасный политический и экономический театр, не более того. Никогда в жизни дефолт США не случится, демократы и республиканцы всегда в итоге договорятся. Здесь я бы вообще не рассматривал никакого риска. В конце концов они не враги сами себе, — заявил эксперт NEWS.ru.

Если с Соединённым Штатами что-то и произойдёт, то это будет «что-то очень внезапное, очень резкое и очень красивое с точки зрения драматургии», убежден Марчинский. И самое главное — никак не связанное с тем, что годами муссируется в прессе: о гигантском госдолге, о том, что доллар перекуплен и что американская валюта ничем не обеспечена, убеждён Марчинский.

Альтернативы нет?

В качестве возможной альтернативы доллару часто называют евро, а в последнее время — ещё и китайский юань. Хотя юань вышел на рынок расчётов совсем недавно и пока не вызывает у бизнеса уверенности из-за систематических «падений» китайского рынка сбыта и чрезмерно жёстких действий партии Китая, признаёт Артём Звёздин.

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Рубль же, по его мнению, начнёт рассматриваться как средство расчёта в случае, если правительство России создаст стабильный и предсказуемый курс нашей национальной валюты. Но сделать это будет очень непросто. Основные торговые партнёры не готовы переходить на рублевые расчёты.

Даже, несмотря на близкие отношения с Китаем, этому государству не нужны рубли, а у России нет потребности в юанях. Можно сказать, что без доллара легко обойдутся лишь страны Таможенного союза, где 80% сделок происходит при использовании рублёвых счетов, — объяснил NEWS.ru финансовый эксперт Умид Бадрутдинов.

А потому доллар и евро по-прежнему останутся незаменимы на мировом рынке. Если же гипотетически предположить мгновенное исчезновение доллара, то его место наверняка займёт обновленная национальная валюта США, считает Бадрутдинов. Либо, как вариант, международные компании будут проводить сделки, используя электронные системы расчёта, а может быть выбор падёт на криптовалюту. Но это, скорее, гадание на кофейной гуще. Курс доллара хоть и менялся, но трудностей эта валюта никогда не испытывала, отмечает эксперт.

Действительно, у США есть в запасе ходы, которые могут изменить всю мировую финансовую систему, например вернуться к золотому стандарту, дополненному криптовалютой. Тогда бумажный доллар потеряет свои позиции. Но сложно предполагать, что в финансовая и политическая части элиты США договорятся и предпримут такие шаги, или же какая-то сила так радикально пойдёт против интересов других групп.

Для России главный вопрос наверное не в том, останется ли доллар мировой резервной валютой, а в том, нужен ли сегодня России максимально слабый доллар. Аналитики говорят, что не нужен. РФ нужны доходы в иностранной валюте. Мы можем спокойно продавать нефть и газ за любую валюту, но только расчётная цена за них на биржах всё равно в долларах.