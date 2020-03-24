https://static.news.ru/photo/4df7575a-6e6d-11ea-93cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курс доллара упал до отметки 78,13 рубля за единицу после открытия торгов на Мосбирже. Американская валюта потеряла 0,2%. Евро прибавил 0,1%, подорожав до 84,57 рубля.

Индекс Московской Биржи на открытии торгов увеличился на 3,11% и достиг отметки в 2491,08 пункта. РТС также поднялся на 3,98% — до 1003,76 пункта.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются на фоне сообщений о достижении сенаторами-демократами и администрацией президента США Дональда Трампа соглашения по $2-триллионному пакету мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

Майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures прибавили 3,17% и достигли отметки в $28,01 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 3,25% — до $24,79 за баррель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что распространение коронавируса нового типа оказывает отрицательное влияние на Facebook Inc. (SPB: FB), несмотря на резкий рост использования сервисов компании. Так, количество сообщений, отправленных через сервис Facebook в странах с наихудшей эпидемиологической обстановкой, выросло на 50%, а отправка видеосообщений увеличилась более чем вдвое.

Согласно последним данным, в мире зафиксировано свыше 422 тысяч случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончались 18,9 тысячи человек, более 108 тысяч выздоровели. В России подтверждено 495 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 22 человека.