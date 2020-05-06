Доллар и евро отыграли падение в первый час торгов на МосБирже

https://static.news.ru/photo/b49c97c2-8f74-11ea-8f48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доллар и евро укрепили свои позиции по отношению к рублю в течение первого часа торгов Московской Биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара на открытии снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 73,46 рубля, однако вскоре вернул утраченное и ненадолго перешёл через рубеж в 74 рубля.

Курс евро опустился на 0,5%, до 79,58 рубля, но выдержал давление, стал усиливаться и перешёл через отметку в 80 рублей.

По состоянию на 11:00 доллар стоил 74,05 рубля, евро — 80,15 рубля.

Укрепление иностранных валют привело к потере стоимости целого ряда российских ценных бумаг.

Ранее NEWS.ru писал, что индексы Московской Биржи и РТС на открытии торгов прибавили 0,2% — до 2659,08 пункта и до 1135,74 соответственно.