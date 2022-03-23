Доллар дешевел до 95 рублей на новости о расчётах в нацвалюте за газ

На торгах Московской биржи роcсийский рубль перешёл к уверенному росту на новости о переводе оплаты за поставки газа на экспорт в недружествeнные страны в рубли. Как сообщает «Интерфакс», на внутреннем валютном рынке активизировались продавцы долларов, и курс американской валюты локально опуcкался до 95 рублей.
Курс доллара США
Президент России Владимир Путин ранее сегодня, 23 марта, направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.
Ранее Путин заявил, что западные cтраны приняли нелегитимные cанкции по заморозке активов России, тем самым перечеркнув доверие к их собственным валютам