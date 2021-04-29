До последней копейки: кому понадобилось пересчитывать доходы россиян

В России задумались считать бедность по-новому. В Минэкономразвития критикуют Росстат за расхождение данных при оценке реальных доходов населения. Возможно, кого-то не устраивают нынешние цифры: доходы россиян, по сути, падают несколько лет подряд, а в 2020 году снизились ещё на 3,5%. Глава государства Владимир Путин поручил обеспечить их рост, назвав это главной задачей властей. NEWS.ru узнал, какую роль во всём этом может сыграть так называемая модернизация статистики. Эксперты же уверены, что речи о «переписывании правил» не идёт.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников поручил Росстату усовершенствовать методологию расчёта реальных доходов населения из-за «постоянных расхождений» с данными из национальных счетов, передаёт РБК .

В России существует две системы оценки реальных доходов населения. Первая выстроена на макроуровне — это система национальных счетов. Во второй оценка производится на основании данных опросов и отчётов других ведомств. Между ними и фиксируется разница, уточнил глава Росстата Павел Малков.

«Модернизировать» методику подсчёта доходов россиян необходимо, поскольку они привлекают «крайне пристальное внимание», считает Решетников. По его словам, люди сравнивают данные Росстата со своими личными доходами, зарплатами, пенсиями и пособиями, что вызывает «большую дискуссию».

Ранее в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил восстановить доходы россиян, которые снизились в 2020 году, на 3,5%. По сути, они падают начиная с 2014 года. Тогда снижение составило 1,2%, в 2015-м — 3,4%, в 2016-м — 4,5%, в 2017-м — 0,5%.

В 2019 году Росстат прекратил публиковать месячные данные по доходам населения, доступна только квартальная статистика. За год до этого пересмотр методологии помог ведомству сделать статистику более презентабельной: в 2018-м доходы выросли на целых 0,1%, а в 2019 году — на 1%. Впрочем, денег в карманах россиян от этого не прибавилось, в целом за семь лет они обеднели на 10,6%.

О том, что реальные доходы населения продолжают падать, теперь можно только догадываться. Перед посланием главы государства Федеральному собранию, 21 апреля, Росстат изъял данные по доходам за первый квартал под предлогом «сбора информации о некоторых компонентах доходов». В ведомстве обещают предъявить эту статистику позднее.

Минэкономразвития прогнозирует рост доходов на 3% в текущем году. Вопрос в том, откуда он возьмётся, если даже не в кризисные годы у россиян не получалось богатеть. Но поставленную президентом задачу придётся выполнять, не исключено, что в том числе за счёт статистики.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В противном случае не очень понятно, зачем вообще её «модернизировать», ведь считалось, что внесённые в 2018 году изменения сделали методику более качественной, а результаты более достоверными. В оценку доходов тогда включили оплату труда работающих в организациях без оформления договоров, наёмных работников у физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также оплату труда иностранных работников и оплату труда в иностранной валюте, напоминает доцент экономического факультета РУДН Ольга Савчина.

В то же время из расчёта были исключены доходы от продажи иностранной валюты. Новшеством стал учёт расходов россиян, связанных с онлайн-торговлей, также в новой методике расчётов учитывались сделки на первичном рынке и покупка недвижимости, находившейся в собственности у юридических лиц, уточняет эксперт. При этом, по её словам, эта методика уменьшила долю доходов от предпринимательства с 8% до 6%, а от собственности — с 5 % до 4%. Одновременно сократилась и доля ненаблюдаемых доходов с 25% до 11%.

В решении Росстата ежеквартально публиковать информацию о денежных доходах и расходах населения граждане могут увидеть попытку подогнать данные под нужные цифры, однако это не совсем так. При расчёте денежных доходов и расходов ежемесячно многие данные просто отсутствовали и, как следствие, публикуемая информация больше носила характер прогнозирования на будущее. Ежеквартальные отчёты, в свою очередь, позволяют уточнить необходимые данные для расчётов, так как ежемесячные сведения не всегда отражают реальность. Ольга Савчина доцент экономического факультета РУДН доцент экономического факультета РУДН

Вопрос смены статистической методологии всегда очень тонкий, так как при изменении принципов учёта теряется возможность сопоставлять данные в динамике, говорит ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Духон. По мнению эксперта, глава Минэкономразвития призывал не менять методологию, а только скорректировать и актуализировать её. И вот такая «модернизация» пойдёт только на пользу, считает она.

Сейчас сведения о зарплате наёмных работников и о доходе предпринимателей поступают в несколько ведомств— не только в Росстат, но и в ФНС и в Пенсионный фонд. Во многом успешность мероприятий по актуализации методологии будет зависеть от того, какими темпами будет проходить процесс межведомственного взаимодействия. То есть даже не увеличивая нагрузку на респондента, можно будет получать более точные сведения о доходах. Анна Духон ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова

Анна Духон не верит, что Минэкономразвития пытается «восстановить» доходы за счёт изменения системы учёта. Напротив, министр критикует ведомство за то, что население оценивает ситуацию как ухудшающуюся, а Росстат этого «не видит», обращает внимание эксперт.

Но надо понимать, что система статистического учёта очень сложна, она позволяет увидеть картину в целом и дать реальную обоснованную оценку складывающейся ситуации.

Скажем, если вы заболели, а вам поменяли комплект анализов или шкалу измерения результатов, то это только собьёт врачей с толку, болезнь от этого не пройдёт, — рассуждает Духон.

Эксперт видит задачу Росстата в получении правдивой информации в том, чтобы уже правительство на основе этих данных принимало взвешенные решения. Начинать измерять всё заново или по-другому не нужно, убеждена она.

По мнению завкафедрой бизнес-статистики университета «Синергия» Ольги Ледневой, речь идёт не о разработке Росстатом нового подхода к учёту доходов населения, а о сопоставимости собираемых сведений. На сегодняшний момент федеральная служба госстатистики уже проводит работы по совершенствованию методики расчёта доходов и расходов населения, указывает она.